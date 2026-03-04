Se entregó el conductor involucrado en la muerte de un joven en Corrientes

Se entregó el conductor del automóvil involucrado en el siniestro vial que terminó con la vida de Santino Tiziano Alcaraz, de 20 años. El hombre es de Corrientes capital y se presentó con sus abogados ante la fiscalía, 48 horas después del choque

Declaraciones de la defensa

El abogado defensor, Jorge Barboza, aseguró en diálogo con Radio Sudamericana que existen registros audiovisuales dónde se ve la dinámica del siniestro: “Hay videos que demuestran que mi cliente no lo atropelló, no fue quien impactó. Los peritos determinarán cuál fue el vehículo embistente y cuál el embestido”.

Además, explicó que su cliente, de 25 años, no tomó la mejor decisión al retirarse del lugar, pero se presentó ante la Justicia tras su sugerencia profesional. “Toda persona sospechada de un delito debe ponerse a derecho para ejercer su defensa”, señaló.

La fiscal formalizará la imputación del conductor, acusado de “homicidio culposo agravado por el abandono de persona”. Barboza aclaró que esto no debería configurarse técnicamente, ya que la víctima recibió asistencia rápida en un lugar poblado. Según su visión profesional, la fuga se trató de una situación de peligrosidad procesal.

El abogado indicó que se evaluarán las pruebas de la fiscalía respecto a la versión del acusado. Y aclaró que el auto Fiat Palio no pertenece a su cliente, sino que le fue prestado para realizar un mandado. "Estaba lúcido, aunque entró en pánico por la situación", sostuvo.

El hecho

El siniestro vial se registró el lunes por la tarde en la intersección de las calles Cuba y Paul Groussac en el barrio Pirayuí. Como consecuencia, Santino Alcaraz sufrió heridas graves y murió en el acto.

Tras la fuga inicial, la Policía de Corrientes llevó a cabo un operativo de búsqueda que culminó con la presentación del conductor en las últimas horas.