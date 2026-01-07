Boca Juniors: la razón por la que Cavani no entrena con el resto del plantel

El pasado viernes 2 de enero comenzó la pretemporada de Boca y, al igual que en los últimos meses del año pasado, Edinson Cavani realizó la mayoría de los entrenamientos de manera diferenciada debido a la molestia en el psoas derecho que arrastra desde fines de septiembre del año pasado. No forma parte de los trabajos más intensos y únicamente se suma para realizar determinados ejercicios más leves. Desde el club señalan que comenzará a ser una costumbre.

“Habrá que acostumbrarse a que Cavani, a sus 38 años, probablemente no tenga la metodología de trabajo que el resto del plantel”, le comentaron desde el club a TyCSports.com en las últimas horas.

Es que, desde el arranque de la pretemporada de Boca, el centrodelantero uruguayo ha alternado entre prácticas a la par del grupo y entrenamientos en solitario. Este lunes, por ejemplo, se entrenó por la mañana de manera diferenciada y por la tarde hizo ejercicios físicos junto a sus compañeros, aunque luego volvió a separarse del resto del plantel a la hora de hacer trabajos con pelota.

El martes, por su parte, intensificó en la práctica vespertina y pudo hacer todos los trabajos a la par del grupo, incluyendo fútbol reducido. La idea del CT es que de los dos turnos que haga Boca, uno sea liviano y el otro más fuerte.

La lesión en el psoas, extremadamente molesta para la práctica deportiva, obligó al cuerpo técnico de Boca a reducirle las cargas a Cavani. Para evitar recaídas, fue de menor a mayor durante los primeros entrenamientos del 2026 y seguirá siendo así hasta el 25 de enero, día en el que Boca debuta en el Torneo Apertura ante Riestra.

Está claro que para la dirigencia, para el cuerpo técnico y para sus compañeros, Edinson Cavani es una pieza fundamental. Hoy, alejado de las canchas por sus problemas físicos, ejerce un rol de líder de vestuario, aportando su experiencia y sabiduría. Pero la impaciencia de los hinchas, que desean verlo dentro del campo y a buen nivel, es cada vez mayor.

“Me siento con la fuerza de poder levantar la Séptima, que es algo anhelado por toda la gente de Boca”, afirmó con convicción hace algunos días en diálogo con Farándula Show TV, dejando en claro que su ilusión de triunfar en el club está intacta. ¿Podrá de una vez por todas dejar atrás sus problemas físicos y levantar su primer título con la camiseta de Boca?

