Liga Nacional: San Martín enfrenta a Oberá en el Fortín Rojinegro

El Club San Martín de Corrientes será local este jueves frente a Oberá Tenis Club, en el marco de una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquetbol. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el Fortín Rojinegro y contará con transmisión de Básquet Pass.

El cruce en Corrientes enfrenta a dos equipos con registros similares y protagonismo en la temporada. San Martín buscará hacerse fuerte de local para recuperarse y acercarse a los puestos de vanguardia, mientras que Oberá intentará sumar fuera de casa para sostener su posición.

Presente de San Martín

El conjunto correntino cerró el 2025 con una derrota en el clásico provincial ante Regatas por 84 a 64. Se trató de un partido importante para ambos equipos, que llegaban con el mismo récord y pelea directa en la tabla.

Actualmente, San Martín se ubica en el séptimo puesto, con un balance de 8 triunfos y 6 derrotas.

Actualidad de Oberá

Oberá Tenis Club inició el 2026 con una caída como visitante frente a Regatas Corrientes por 78 a 66. En ese encuentro, Vorhees fue el máximo anotador del equipo misionero con 17 puntos.

Pese a ese resultado, OTC se mantiene en la parte alta de la tabla, en la quinta posición, con un registro de 9 victorias y 6 derrotas.

Historial entre ambos

San Martín y Oberá se enfrentaron en 10 oportunidades por la Liga Nacional.

Victorias de San Martín: 6

Victorias de Oberá: 4

Sobre el encuentro