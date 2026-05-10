Global Big Day: la mayor cita mundial de observación de aves se realizó en Corrientes

El sábado 9 de mayo, la Ciudad de Corrientes se adhirió formalmente al “Global Big Day”, la jornada de observación de aves más importante del mundo.

El escenario elegido fue la Reserva Natural Santa Catalina, donde un grupo de aproximadamente 30 personas, entre vecinos y turistas, participó de una experiencia de inmersión en la naturaleza local junto a guías especializados.

Conservación y educación ambiental

Mercedes Mestres, subsecretaria de Políticas Ambientales del Municipio, resaltó la importancia estratégica de este espacio protegido. “Estamos muy contentos de sumarnos a esta movida. Santa Catalina es un pulmón verde de 275 hectáreas de bosque y monte nativo; tiene un gran valor para la conservación de la flora y fauna, pero también para la investigación y la educación”, explicó la funcionaria.

Asimismo, Mestres recordó que el predio se encuentra abierto para instituciones escolares y el público general.

Los interesados en realizar visitas deben solicitar un turno previo a través de los canales de contacto oficiales de la Reserva.

La experiencia del avistaje

Los participantes destacaron la posibilidad de realizar esta actividad "a pasos de casa".

Rafael, uno de los asistentes, compartió su entusiasmo tras la jornada: “Disfrutar del canto de las aves y poder identificarlas es único. Si uno no conoce esto, no sabe la importancia de protegerlo. Es una gran actividad para el turismo receptivo”, concluyó.

La observación de aves no solo fomenta el respeto por el equilibrio ecológico, sino que posiciona a Corrientes como un destino atractivo para el turismo de naturaleza, aprovechando la riqueza de sus ecosistemas de bosque nativo y monte.