San Martín no levanta cabeza: perdió su invicto de local ante Oberá

n San Martín no levanta cabezay ayer perdió su invicto de local ante Oberá Tenis Club de Misiones por 67 a 59. El “rojinegro” acumula derrotas consecutivas tras la paliza que le propinó Regatas.

El arranque del partido parecía ser favorable para los locales, sin embargo, el conjunto misionero lo supo gestionar y pasó arriba en el marcador (10-5).

En un ida y vuelta interesante, San Martín aprovechó las contras que tuvo de la mano de Victor Fernández (5 puntos) para intentar recortar puntos.

El primer cuarto concluyó con igualdad (15-15).

Oberá comenzó mejor el segundo periodo con una ráfaga de anotaciones de Jabari Bird y Williams Vorhees. Pese a algunas intervenciones que lo llevaron al aro, al equipo correntino le costó afianzarse.

Por su parte, el combinado dirigido por Fabio Demti cerró el cuarto arriba por 35-29 dónde el norteamericano Vorhees se destacó con 9 puntos.

Tras el entretiempo, la diferencia de puntos a favor de la visita escaló a 10 unidades (41-31).

Aunque el dueño de casa intentó reducir la brecha con las actuaciones individuales de Lucas Gargallo, Federico Aguerre y Salvador Giletto, el Celeste volvió a llevarse el cuarto, esta vez por 51-46, en dónde la mayoría aportó con su cuota goleadora.

Ya en la última instancia, las imprecisiones y la falta de efectividad afectó el ánimo de los rojinegros, mientras que Oberá mantenía cierta ventaja.

La visita defendió con todas sus armas hasta el último segundo y se quedó con un gran triunfo a domicilio ante San Martín por 67 a 59.

El goleador del encuentro fue Federico Aguerre con 18 puntos, y 7 rebotes, en Oberá las figuras fueron Williams Voorhees con 15 y Jabari Bird con 14 anotaciones.

El conjunto dirigido por Gabriel Revidatti llegaba a este primer compromiso de 2026 con la necesidad de recomponerse. La dura caída del pasado 29 de diciembre en el clásico ante Regatas Corrientes (84-64) significó un fuerte golpe anímico, cuyas consecuencias se evidenciaron ayer.

San Martín perdió la solidez en casa, donde hasta ayer no conocía la derrota en la temporada,