Regatas llega entonado al clásico

En su presentación previa al clásico, Regatas dio un paso firme en la Liga Nacional de Básquetbol. Superó como visitante a Oberá Tenis Club (OTC), consiguió su tercer título consecutivo y el sábado, frente a San Martín, buscará quedarse al tope de las posiciones de la Fase Regular.

Regatas viajó hasta el interior misionero y sacó adelante el partido frente a OTC, un rival directo por los primeros puestos de la temporada 2025/26.

La victoria fue contundente: 91 a 64, gracias al excelente segundo tiempo donde metió un parcial de 53 a 24. Los jugadores destacados del Fantasma fueron Juan Pablo Corbalán con 22 puntos (todos en el segundo tiempo) y Andrés Jaime con 21.

“Tuvimos un partido muy bueno, básicamente en el segundo tiempo”, señaló Jaime.

“En el primer tiempo, fue un juego cerrado. Encontramos tiros buenos pero no tuvimos efectividad. Mientras que en defensa, ellos, por momentos encontraron tiros que nosotros no le queríamos dar”, reconoció el base en declaraciones a La Red Deportiva (FM La Red).

En el inicio del juego Regatas se mostró mejor, jugando a partir de la conducción de Jaime y consiguiendo una ventaja corta de 18 a 13, pero el local cambió la actitud defensiva y encontró puntos en la pintura para quedarse con el primer chico 22-19. En el segundo período el Remero mejoró la efectividad desde 6,75 y mantuvo el duelo equilibrado, aunque el local volvió a llevarse el cuarto y la primera mitad 40-38.

En el comienzo del tercer capítulo Corbalán apareció con toda su dinámica ofensiva para poner un parcial de 11 a 0 y a partir de allí Regatas dominó el encuentro, llevándose el tercer cuarto 62 a 53. Ya en el periodo final el Fantasma manejó el juego a gusto y placer, enfocándose en defensa y anotando desde distintas vías para llevarse el juego con contundencia 91 a 64.

“En el tercer cuarto tuvimos muy buenas defensas, corridas, efectividad a partir de buenos tiros”, agregó Jaime.

“En definitiva, tuvimos mucha solidez como equipo. Aprovechamos ese momento, sacamos una ventaja y la pudimos mantener durante el resto del juego”, manifestó el santafesino.

“Sabíamos que era un partido importante por la calidad del rival y porque estábamos casi con el mismo récord, entonces lograr la victoria era importante”, resaltó.

Con el triunfo, Regatas llegó al segundo puesto con un récord de 14 victorias y 7 derrotas. El sábado, si vence a San Martín, quedará como puntero del certamen.

“Llega un partido especial, como son los clásicos. A la hora de la tabla es uno más, pero todos sabemos que tiene un condimento especial. Tenemos que estar tranquilos con eso y hacer lo que venimos hacienso”, cometó sore la próxima presentación del Fantasma.

“Debemos profundizar sobre la defensa todo el tiempo, sacarles sus mejores armas en el ataque y no darles una segunda opción. Mientrars que adelante, debemos aprovechar al compañero que mejor esté”, adelantó como claves del encuentro.