Un proyecto de la Unne reune información a embarazadas de Corrientes y Chaco

Cada año, miles de bebés nacen en Argentina con enfermedades que no se manifiestan al momento del nacimiento, pero que afectarán su salud en un futuro. Son los errores congénitos del metabolismo, patologías que, sin un diagnóstico temprano, pueden ocasionarles una discapacidad física y psíquica progresiva y, en muchos casos, a una muerte prematura.

Sin embargo, existe una solución tan simple como efectiva: una gota de sangre del talón del bebé puede detectarlas a tiempo y permitir un tratamiento que garantice una vida plena.

En eso se fundamenta el proyecto de extensión universitaria «Fortaleciendo la detección precoz de errores congénitos del metabolismo en Resistencia y Corrientes», una iniciativa de la Cátedra Química Biológica II de la Carrera de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FaCENA) de la UNNE, dirigida por la bioquímica Montserrat Mercedes Solís Carnicer junto a la doctora María Victoria Aguirre como codirectora. Un trabajo que no solo busca informar, sino transformar la salud pública regional desde la base del conocimiento y la formación de futuros bioquímicos, médicos y licenciados en Ciencias Biológicas.

El alcance del proyecto llevó el conocimiento generado en las aulas universitarias a quienes lo necesitan: las futuras madres. A través de charlas de capacitación en hospitales y centros de salud, el equipo generó espacios de diálogo donde las embarazadas y puérperas comprendieron qué son los errores congénitos del metabolismo, por qué es necesaria la pesquisa neonatal y cómo esta prueba de laboratorio puede salvar la vida de sus hijos.

Los testimonios recogidos durante las jornadas muestran los resultados. Las participantes expresaron sus dudas, compartieron experiencias y manifestaron compromiso con la salud de sus bebés. Se generó conciencia sobre la ley de pesquisa neonatal, herramienta que muchas desconocían, pero que es parte del sistema de salud materno-infantil.

El impacto también se registró del lado académico. El equipo de 88 estudiantes de Bioquímica, Licenciatura en Ciencias Biológicas y Medicina, junto a graduados y docentes, encontraron en este proyecto un espacio para aplicar sus conocimientos en situaciones concretas, guiados por docentes especializados. La experiencia fortaleció en ellos el sentido de pertenencia y responsabilidad social, llevando a la práctica el concepto de extensionismo universitario: devolver a la comunidad parte de lo que esta aportó para su formación.

Datos de una realidad

Tras las jornadas de capacitación, las futuras madres participantes mostraron interés en comprender los análisis que se realizan en la pesquisa neonatal y las enfermedades que pueden ser detectadas: hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, galactosemia, deficiencia de biotinidasa y fibrosis quística.

Las asistentes entendieron que el diagnóstico en los primeros días de vida permite iniciar tratamientos antes de que aparezcan síntomas. El período aconsejado para realizar la pesquisa es entre las 48 hs y el quinto día de vida.

El espacio de consultas al final de cada charla funcionó como indicador de los resultados. Las preguntas, los relatos personales y el compromiso manifestado por las participantes demostraron los cambios y el interés luego de la información brindada. «Es necesario continuar realizando campañas de concientización para lograr una difusión del Programa dentro de las maternidades y centros de salud», expresó Solís Carnicer.