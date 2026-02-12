Continúa la venta de entradas para el choque correntino

Las entradas para el clásico correntino en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) siguen en venta solamente vía online y para socios de San Martín. Este viernes se habilitará el expendio para todo el público.

San Martín y Regatas Corrientes se enfrentarán el sábado desde las 21.30 en el Fortín Rojinegro en lo que será el segundo clásico de la temporada.

Las entradas se pueden conseguir en el portal sanmartíncorrientes.com y por el momento solamente se venden para los socios de la entidad ubicada en Salta y Moreno. Los tickets para no socios, por la misma vía, se habilitarán este viernes.

El público visitante (Regatas) se ubicará en el sector de populares y plateas que da espalda a la calle La Rioja.

Los valores que se fijaron para esta oportunidad son:

Socios de San Martín: populares $ 5.000 y plateas $ 9.000.

No socios: populares $ 10.000 y plateas $ 18.000.

El primer clásico de la temporada se disputó el 29 de diciembre de 2025 también en cancha de San Martín pero con localia para Regatas. El Fantasma se llevó el triunfo 84 a 64.