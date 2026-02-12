La Copa de la Liga contará con 23 equipos

La temporada 2026 de la Liga Correntina de Fútbol invertirá el orden de su competencia para los clubes de primera división. En primer término se disputará la Copa de la Liga y luego llegará el torneo Oficial.

La Copa de la Liga reúne a los clubes de Primera División A y B, pero no es obligatoria la participación.

Seis equipos del ascenso optaron por no ser parte del primer certamen del año y por lo tanto serán 23 los clubes participante. A los descendidos Invico y Soberanía, se sumaron Alvear, Peñarol, San Marcos y Juventud Naciente.

Los clubes inscriptos fueron divididos en 5 grupos: 3 con 5 participantes y 2 con cuatro.

La Copa de la Liga dará inicio el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo.

El cambio de orden para los torneos, tiene como principal sustento el pedido de los clubes que están terminando de armar sus planteles y poniéndose a punto para la competencia. Además, el titular de la entidad, Pablo Alonso, sostuvo que al ser un año mundialista, las fechas disponibles para los partidos locales quedan acotadas.

Las zonas

En la sede de la Liga Correntina se procedió al sorteo de las zonas para la primera fase.

Curupay, el último campeón, integrará la Zona 4 junto a Libertad, Talleres y Alumni. Mientras que Sportivo, el otro finalista, integrará la Zona 5 con Cambá Cuá, Doctor Montaña (campeón del Ascenso 2025) y Barrio Quilmes.

La conformación de las zonas quedó de la siguiente manera:

Zona 1: Mburucuyá, Lipton, Sacachispas, Boca Unidos y Villa Raquel.

Zona 2: Mandiyú, Huracán, Yaguareté, Quilmes y Rivadavia.

Zona 3: Empedrado, Independiente, Ferroviario, Robinson y San Jorge.

Zona 4: Libertad, Talleres, Curupay y Alumni.

Zona 5: Cambá Cuá, Dr. Montaña, Sportivo, Barrio Quilmes.

Primera fecha

La primera fecha de la Copa de la Liga 2026 contempla estos encuentros:

Mburucuyá vs. Boca Unidos, Lipton vs. Sacachispas, Mandiyú vs. Quilmes, Huracán vs. Yaguareté, Empedrado vs. Robinson, Independiente vs. Ferroviario, Alumni vs. Curupay, Libertad vs. Talleres y Barrio Quilmes vs. Sportivo y Cambá Cuá vs. Dr. Montaña.