Cae el consumo de cerveza y una reconocida marca despedirá 6000 empleados

Una reconocida marca de cerveza comunicó que recortaría hasta 6.000 puestos de trabajo de su fuerza laboral global y estableció este miércoles expectativas más bajas para el crecimiento de las ganancias en 2026 que el año pasado, ya que la firma de capital holandés y sus pares enfrentan una demanda débil del producto.

Los recortes de empleos representan casi el 7% de la fuerza laboral global de 87.000 personas en la segunda cervecera más grande del mundo por valor de mercado, que está buscando un nuevo CEO tras la sorpresiva renuncia de Dolf van den Brink en enero.

El fabricante prometió ofrecer un mayor crecimiento con menos recursos, mientras busca calmar a los inversores insatisfechos que dicen que se ha quedado atrás en eficiencia.

Al mismo tiempo, las ventas en todo el sector están flaqueando en medio de las tensiones financieras de los consumidores y el mal tiempo más reciente.

Rival Carlsberg (CARLb.CO) ha dicho que recortará empleos , mientras que otros fabricantes de cerveza y licores también están recortando costos , vendiendo activos y desacelerando la producción después de años de ventas lentas.

Se trata de Heineken, que también fabrica las cervezas Amstel y Tiger, y que dio a conocer que su impulso a la productividad liberará ahorros y reducirá su plantilla global entre 5.000 y 6.000 puestos en los próximos dos años.

"Realmente hacemos esto para fortalecer nuestras operaciones y poder invertir en el crecimiento", dijo el director financiero Harold van den Broek en una conferencia de prensa para anunciar los resultados anuales de la compañía.

Algunos de los recortes se centrarían en Europa o en mercados no prioritarios que ofrecen menos perspectivas de crecimiento, dijo, y algunos también serían resultado de iniciativas anunciadas previamente dirigidas a la red de suministro de Heineken, su oficina central y sus unidades de negocios regionales.

Por qué cae el consumo

Además de la débil demanda, los fabricantes de alcohol también enfrentan amenazas a largo plazo, como crecientes advertencias sanitarias, competencia de alternativas y disrupciones como la de los medicamentos para bajar de peso.

Heineken espera un crecimiento de ganancias más lento para 2026, de entre el 2% y el 6%, frente al crecimiento del 4% al 8% que previó para 2025. En ese sentido, Carlsberg también predijo un crecimiento de las ganancias para 2026 en el mismo rango la semana pasada.

(Con información de Reuters)

