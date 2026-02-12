El Banco Central volvió a comprar dólares y acumula más de USD 2.000 millones en 2026

En un contexto de estabilidad cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 29 jornadas consecutivas con saldo favorable en sus intervenciones, tanto dentro como fuera del mercado cambiario, tras adquirir USD 141 millones este jueves. Desde el inicio de 2026, la autoridad monetaria sumó más de USD 2.000 millones, cifra que equivale a poco más del 20% de la meta anual de acumulación de reservas.

En las últimas 29 ruedas, las compras totalizaron USD 2.047 millones, dentro de lo que se conoce como la “fase 4” del programa económico vigente. Para estas operaciones, el BCRA emite pesos sin esterilizar para mantener la liquidez y evitar presiones sobre las tasas de interés. Luego, el Tesoro absorbe parte de esos pesos a través de las licitaciones de deuda pública en moneda nacional.

Por otro lado, las reservas internacionales alcanzan actualmente USD 45.056 millones, con una baja diaria de 251 millones de dólares. El stock llegó a su mayor nivel desde agosto de 2021, ubicándose en USD 46.240 millones en el último mes, en parte por el alza del precio internacional del oro, que cayó a USD 4.950 por onza. Este metal, considerado refugio en contextos de incertidumbre, incide directamente en el balance del BCRA, que posee cerca de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas.

El flujo de compras del BCRA se sostiene por la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la colocación de deuda por parte de empresas privadas.

El organismo prevé que aún resta el ingreso de cerca de USD 3.600 millones provenientes de emisiones externas del sector corporativo, lo que ampliaría la oferta de divisas en el mercado oficial. De acuerdo con PwC, en 2025 las compañías argentinas emitieron deuda por más de USD 20.000 millones, lo que contribuyó a la estabilidad del tipo de cambio durante ese año.

