Sismo en Chile de magnitud 6,1: se sintió en Mendoza y San Juan

Un sismo de magnitud 6,1 con epicentro en Chile se percibió en Mendoza y también en algunas zonas de San Juan durante la mañana de este jueves, generando sorpresa entre vecinos y movimiento en redes sociales.

Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se registró a las 10.34 y tuvo su epicentro en la región de Coquimbo. Por la cercanía geográfica y la profundidad del evento, el temblor logró sentirse del lado argentino de la cordillera.

En distintos puntos del Gran Mendoza el fenómeno fue advertido con claridad, especialmente en edificios y oficinas. En San Juan, en tanto, también hubo reportes de personas que percibieron el movimiento, aunque de manera leve y sin consecuencias.

Muchos mendocinos se vieron sorprendidos incluso antes del temblor por la alerta emitida a través del sistema operativo de Google en sus teléfonos celulares, que advirtió sobre la posibilidad de un movimiento sísmico inminente. El sistema, que utiliza sensores de los propios dispositivos para detectar actividad, envió notificaciones segundos antes de que se sintiera el sismo.

Hasta el momento, las autoridades chilenas no informaron heridos ni daños materiales como consecuencia del movimiento. Tampoco hubo reportes oficiales de inconvenientes en Mendoza o San Juan, donde los organismos de Defensa Civil señalaron que la situación se mantiene bajo monitoreo.

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la convergencia de placas tectónicas en el océano Pacífico, y los movimientos de magnitud moderada suelen percibirse con frecuencia en provincias argentinas cercanas a la cordillera.

