Mburucuyá: una medida cautelar obliga al Municipio a pagar sueldos atrasados a empleados

Una resolución judicial ordenó a la Municipalidad de Mburucuyá la inmediata liquidación y pago de salarios adeudados a trabajadores municipales de planta permanente que iniciaron una acción de amparo por la falta de cobro desde diciembre de 2025.

La medida cautelar fue dictada en el marco del expediente “Incidente de Medida Cautelar” tramitado ante el Juzgado Civil y Comercial N.º 8 de Corrientes, donde ocho agentes reclamaron el pago de haberes y denunciaron perjuicios económicos derivados de la falta de ingresos.

Según el fallo, los trabajadores acreditaron su condición de empleados municipales de planta permanente y la ausencia de percepción de salarios, situación que fue considerada una posible afectación a la subsistencia de los amparistas y sus familias.

Los demandantes señalaron que habían sido adscritos para prestar funciones en el Hospital “San Antonio de Padua” de Mburucuyá, pero que el municipio no abonó los haberes correspondientes desde diciembre de 2025.

Medida cautelar y alcance

El juez Leonardo Roerto Sánchez, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N.º 8, resolvió hacer lugar a la medida cautelar innovativa y ordenó a la Municipalidad el pago inmediato de los salarios correspondientes al período reclamado y los subsiguientes, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva en la causa principal.

La resolución también dispuso que los trabajadores presten caución juratoria y ordenó librar oficio con habilitación de días y horas para que el municipio cumpla con lo dispuesto judicialmente.