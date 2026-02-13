Ignacio Monzón clasificó a la semifinal en Florida

Su primera semifinal de la temporada dentro del circuito internacional disputará el tenista correntino Ignacio Monzón. El jugador de 28 años ganó su tercer partido en el M15 de Sunrise, Florida (Estados Unidos) que se disputa sobre superficie de arcilla.

Monzón (737º en el ránking de la ATP) venció en la noche del jueves al francés Charles Bertimon (1162º) en tres sets: 6-4, 5-7 y 1-6.

Para Monzón fue tercer triunfo en la arcilla norteamericana. Previamente dejó en el camino a Christopher Li (Perú) y Joao Goncalves Ceolin (Brasil).

En la semifinal, Monzón enfrentará al ascendente rumano de 22 años Dragos Cazacu (879º) que viene de vencer al italiano Tommaso Compagnucci (509º9 por 7-6 (9-7), 2-6 y 6-1.

En la otra semifinal estarán presentes dos jugadores locales: Bruno Kuzuhara y Andrew Johnson.

La última semifinal que disputó Monzón fue en noviembre de 2025 en otro torneo M15 que se disputó en Santiago de Chile. En esa oportunidad cayó frente a su compatriota Juan Estévez.

En tanto que se debe remontar a junio de 2024 para ver a Monzón en una final del Tour ITF. El correntino fue finalista en Polonia, en el M15 de Grodzisk Mazowiecki.