calor en Corrientes Choque JP Valdés
calor en Corrientes Choque JP Valdés
Inseguridad

Corrientes: fue sorprendido cuando intentaba robar una motocicleta estacionada

Por El Litoral

Domingo, 15 de febrero de 2026 a las 12:50

La Policía de Corrientes informó que este domingo detuvo a una persona en la ciudad Capital quien fue sorprendida a punto de cometer un robo.

El operativo se realizó en la madrugada de este domingo cuando efectivos de la Comisaría XXI Urbana realizaban tareas de prevención de delitos y divisaron a un sujeto que intentaba sustraer una motocicleta.

Es así que se detuvo e identificó a un hombre de 21 años en inmediaciones de avenida Maipú y calle La Cruz, quien estaba intentando forzar los candados de una motocicleta marca Honda, modelo XR de 150 cc.

El demorado fue trasladado a la dependencia correspondiente a fin de realizar las diligencias de rigor.
 

