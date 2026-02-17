Un colapso de tensión afectó a Corrientes en medio de las temperaturas extremas

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informó que este martes a las 14:14 se produjo un colapso de tensiones en todo el área del NEA, afectando a las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa.

El evento impactó en el suministro eléctrico en distintas localidades de la región, en una jornada marcada por temperaturas extremas, según confirmaron en la red social X.

La baja de tensión se produjo en el contexto de una ola de calor que afecta a Corrientes, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó valores elevados durante la siesta.

Altas temperaturas y alta demanda

Las condiciones meteorológicas incrementan la demanda energética por el uso intensivo de sistemas de refrigeración, en un escenario de consumo elevado en toda la región.

De acuerdo al pronóstico del SMN, el calor continuará en los próximos días, con máximas que podrían rondar los 39 grados y sin lluvias previstas en el corto plazo, salvo una baja probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche del jueves.