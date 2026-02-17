Se registraron casi 50 grados de sensación térmica en una ciudad de Corrientes

La provincia de Corrientes atraviesa temperaturas extremas y una localidad rozó los 50 grados de sensación térmica este martes, según informaron fuentes oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer en la siesta de este martes que la ciudad correntina de Ituzaingó es la de mayor sensación térmica del país al registrar 48 ° centígrados para esa estimación.

El dato está basado en las condiciones que rodean a una marca de 38,2 grados medidos a las 15 en forma oficial. Vale aclarar, que no en todos los puntos del país el organismo mide la sensación térmica.

En tanto, también indicó que la provincia de Corrientes se encuentra bajo alerta amarilla por calor extremo.



Ránking

No obstante, con esa temperatura Ituzaingó se situó sexta en el ranking de ciudades con mayor temperatura en el país y la quinta es la capital correntina.

En Corrientes, a las 15 se registraron 39.3 grados, aunque no se midió oficialmente la sensación térmica.

El listado de ciudades con mayor incidencia térmica es encabezado por Formosa, con 40,3 grados, seguida de Las Lomitas, también en Formosa, con 40,2 grados y Resistencia, con 39.7 grados.

Y en cuarto término, la ciudad chaqueña de Presidencia de Roque Sáenz Peña, con la misma temperatura que la capital de esa provincia.

Qué va a pasar con el tiempo

En Corrientes el calor continuará, sin perspectivas de lluvias para las próximas jornadas.

Así lo informa el reporte oficial del SMN, que prevé cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán de mínimas de alrededor de 24 grados y máximas que podrían llegar a los 39 grados, como es el caso de este miércoles, según previó el organismo.

Recién el jueves por la noche se pronostica una baja probabilidad de tormentas aisladas por la noche.