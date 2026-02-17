Femicidio en Corrientes: mató a su expareja y luego intentó quitarse la vida

Un nuevo hecho de extrema violencia de género conmociona en la localidad correntina de Paso de los Libres luego de que fuera encontrada asesinada una mujer de 60 años de edad.

La víctima fue identificada como Rosa Riquelme y los hechos que son investigados se habrían producido en inmediaciones del Pasaje Los Andes del barrio Arraigo de Paso de los Libres,.

De acuerdo con la información inicial, el crimen se produjo en el marco de una discusión con su expareja, Abelardo Castro, de 69 años, quien la habría apuñalado en reiteradas oportunidades, provocándole la muerte en el lugar.

Tras el ataque, el hombre intentó quitarse la vida, aunque no logró su cometido. Actualmente se encuentra internado en el hospital local, fuera de peligro y bajo custodia policial, mientras avanza la investigación judicial.

Una versión consignada por medios locales indica que luego de meses de separación, la pareja sostenía una disputa por un inmueble.

La causa quedó en manos de la Justicia, que trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.