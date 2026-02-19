Reino Unido: escándalo tras la detención de un miembro de la corona por el caso Epstein

El expríncipe británico Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido este jueves, día de su 66º cumpleaños, bajo la sospecha de "mala conducta en un cargo público", según informó la Policía del Valle del Támesis.

La detención ocurrió mientras detectives evalúan las afirmaciones hechas en los “archivos de Jeffrey Epstein” contra el exduque de York.

Esto incluye acusaciones de que compartió información estatal sensible con el financista y delincuente sexual estadounidense mientras era enviado comercial del Reino Unido (2001-2011).

El año pasado, Mountbatten-Windsor fue despojado de sus títulos de príncipe por su hermano, el rey Carlos III, en medio de los escándalos que lo rodean.

En un libro póstumo, Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein que se suicidó, aseguró que el Príncipe Andrés había abusado tres veces de ella, entregada por el millonario estadounidense cuando era menor de edad.

La policía del Valle del Támesis donde se sitúa la residencia Royal Lodge, donde Andrés vivía hasta hace poco, confirmó en un comunicado la detención del hermano del rey Carlos III de Inglaterra.

El subjefe de policía Oliver Wright dijo: “Luego de una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público”.

“Es importante que protejamos la integridad y objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito”, afirmó.

Y agregó: “Entendemos el importante interés público en este caso y brindaremos actualizaciones en el momento apropiado”.

Días atrás, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que Andrés debería hablar con las autoridades sobre sus vínculos con Epstein.

El primer ministro recordó que “nadie está por encima de la ley” y agregó que las personas con información tenían el “deber de presentarse”.

Al menos cuatro fuerzas policiales británicas confirmaron que analizan informes que parecen vincular al expríncipe Andrés, ahora conocido como Andrés Mountbatten-Windsor, con Epstein.

Una investigación de la BBC publicada en diciembre encontró que casi 90 vuelos vinculados a Epstein llegaron y partieron de aeropuertos del Reino Unido, algunos con mujeres británicas a bordo que afirman haber sido víctimas de abusos por parte del multimillonario.

El príncipe Andrés, el primer miembro de la realeza de alto rango en la historia moderna en ser arrestado

Andrew Mountbatten-Windsor es el primer miembro de la realeza de alto rango en la historia moderna en ser arrestado.

La redada policial sigue a correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en los que el exduque habría compartido con Epstein informes de visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur.

Otro, en la víspera de Navidad de 2010, pareció enviar a Epstein un informe confidencial sobre oportunidades de inversión en la reconstrucción de la provincia de Helmand, en Afganistán, según detalló el diario The Guardian.

Según la BBC, el período máximo que se puede retener al expríncipe es de 96 horas, pero esto requeriría múltiples prórrogas por parte de altos oficiales de policía y un tribunal de magistrados.

En la mayoría de los casos, los sospechosos son detenidos durante 12 o 24 horas y luego son acusados ​​o liberados en espera de una mayor investigación.

