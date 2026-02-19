¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Paro de colectivos colectivos Chaco-Corrientes alerta roja
Santa Lucía

Tras tareas investigativas se recuperaron dos motocicletas robadas en Corrientes

Por El Litoral

Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 07:50

La Policía de Corrientes informó que el miércoles recuperó dos motocicletas que habían sido denunciadas como robadas en la localidad de Santa Lucía.

El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría de Distrito de Santa Lucía y de Distrito Cuarta de Goya, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente en el caso a investigar, donde se realizaron tareas investigativas tras la denuncia del robo de dos motocicletas.

Según lo notificado, el robo ocurrió por calles Bartolomé Mitre y Líbano, desde donde se iniciaron distintos trabajos que permitieron hallar las dos motocicletas, ambas de marca Honda, modelo Wave de 110 cc.

Los rodados fueron secuestrados preventivamente y puestos a disposición de la Justicia, mientras que en la dependencia correspondiente se continuó con las diligencias del caso.

