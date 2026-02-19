Corrientes: manejaba de manera peligrosa una motocicleta, fue detenido

La Policía de Corrientes informó que el martes secuestró una motocicleta en la localidad de La Cruz, luego que su conductor fuera sorprendido realizando maniobras peligrosas, además el rodado presentaba irregularidades.

En las últimas horas del martes, efectivos de la comisaría de Distrito La Cruz realizaban recorridos de prevención de delitos en diferentes puntos de la localidad, cuando divisaron una motocicleta que era manejada de manera peligrosa.

Por tal motivo se realizó la voz de alto al vehículo que circulaba en contramano, poniendo en riesgo la vida de su conductor como la de terceros. El motociclista hizo caso omiso a la orden e intentó huir del lugar, pero fue alcanzado y detenido rápidamente.

Es así que se identificó al conductor como un hombre mayor de edad, quien al no poseer la documentación requerida por los efectivos, este fue demorado y se procedió al secuestro de una motocicleta marca Honda, modelo Titan. Tras las primeras averiguaciones, se constató que el rodado poseía irregularidades en los datos de su motor.

El demorado y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la mencionada dependencia, donde se realizaron las diligencias del caso.

