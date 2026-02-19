¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Paro de colectivos colectivos Chaco-Corrientes alerta roja
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 19 de febrero

Por El Litoral

Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 07:06

Confirman que la Iglesia anuló el casamiento de dos personas trans

Alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas en Corrientes

Corrientes se suma al paro general y este jueves no habrá servicio de colectivos

Juan Pablo Valdés confirmó que habrá canasta escolar

El carnaval inyectó $7 mil millones a la economía de Corrientes

Paro de la CGT: Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos

En La Unidad abre el Mercado de Sabores: los detalles de la inauguración

Recuperaron $3 millones robados en una financiera de Esquina a mano armada

