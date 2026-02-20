Comunicaciones cerró su gira por Santiago y La Rioja sin triunfos

El paso de Comunicaciones por Santiago del Estero y La Rioja terminó con saldo negativo. Perdió los tres partidos que disputó y bajó al décimo primer lugar de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol.

El jueves por la noche, cayó en su visita a la Fusión Riojana 86 a 80 para regresar a Mercedes sin triunfos después de las caídas contra Independiente de Santiago del Estero y Amancay de La Rioja.

En el juego contra Fusión, en Comunicaciones se destacaron ofensivamente Franger Pirela con 19 puntos, mientras que Franco Fragozo y Damián Pineda sumaron 12 cada uno. En el vencedor, que sumó su segundo triunfo consecutivo, el goleador resultó Juan Rodríguez Llanera con 22.

En el primer cuarto, Fusión encontró puntos rápidos cerca del aro y logró pequeñas ventajas a partir de la agresividad ofensiva, cerrando el parcial 25-22 con un dominio corto pero sostenido. Comunicaciones respondió con oficio y variantes, manteniendo el juego abierto.

El segundo parcial fue el más parejo del primer tiempo. Comunicaciones ajustó mejor en defensa, corrió la cancha y logró empardar el trámite, llevándose el cuarto 22-24. Al descanso largo, el tablero marcaba 47-46 para Fusión, con el partido totalmente abierto y sin un claro dominador.

El quiebre llegó tras el entretiempo. En el tercer cuarto, Fusión fue intensidad, lectura y decisión. Defendió duro, castigó en transición y encontró fluidez ofensiva, construyendo su mejor pasaje de la noche. El parcial fue 26-14, y el resultado al cierre marcó un claro 73-60, diferencia que empezó a pesar en lo anímico.

En el último cuarto, Comunicaciones empujó con carácter y experiencia, achicó la brecha y llegó a ponerse en juego con un parcial 13-20, pero Fusión manejó mejor los cierres, tomó buenas decisiones en los momentos calientes y selló el triunfo 86-80, sin perder el control del partido.

Ahora Comunicaciones (10-12) jugará dos encuentros en Mercedes. El viernes 27 recibirá a Barrio Parque de Córdoba y el lunes 2 de marzo hará lo propio con Bochas Sport de Colonia Caroya.