Midón batalló, reaccionó y es semifinalista en Tigre

Luego de más de 3 horas de juego, el correntino Lautaro Midón (21 años) superó al catamarqueño Juan Manuel La Serna (229 en tres sets y se metió en las semifinales del Challenger de Tigre, Buenos Aires.

Este viernes, en uno de los cuartos de final del torneo que se juega sobre polvo de ladrillo, Midón (226º en el ránking de la ATP) le ganó a La Serna (360º) por 7-6 (1), 2-6 y 7-5 en un partido que se extendió durante 3 horas y 14 minutos.

El partido fue cambiante dado que los protagonistas tuvieron problemas para imponer sus saques. A lo largo del juego se quebraron el servicio en 15 oportunidades. La Serna lo hizo en 7 oportunidades y Midón concretó 8.

Además, Midón mostró un gran poder de reacción en el set final. La Serna se adelantó 5-3 con su saque, pero el correntino ganó 4 games consecutivos, se llevó el triunfo y accedió a su cuarta semifinal de challenger.

“Qué gran partido nos regalamos”, publicó Midón en su cuenta de Instagram después del partido frente a su amigo.

“De las mejores cosas que me dio el tenis, un hermano”, agregó con un video donde saluda a Juan al concluir el partido.

Con este victoria, Midón sumó su tercer triunfo en el ciricuito internacional frente a La Serna. Anteriormente se había impuesto en un M15 de Punta del Este en 2024 y el Challenger de Temuco 2025. En tanto que el catamarqueño se impuso en el Challenger de Santa Cruz de la Sierra 2025.

En la semifinal de esta sábado en el Challenger de Tigre, Midón tendrá como rival al español Carlos Sánchez Jover (342º) que en cuartos de final eliminó al argentino Gonzalo Villanueva por 6-2 y 6-1 en apenas 69 minutos de juego.

El encuentro se disputará en el segundo turno de la cancha central del Club Náutico Hacoaj. En el primero, desde las 11, se jugará la primera semifinal entre Guido Justo (Argentina) y Gonzalo Bueno (Perú).