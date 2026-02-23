"Viajes, camionetas y un Iphone 17": la fake news sobre un ex senador correntino

Durante el fin de semana, en redes sociales comenzó a circular una falsa noticia que involucraba a un supuesto delegado comunal de Tucumán acusado de llevar “una vida de lujo” junto a su pareja. Sin embargo, las imágenes utilizadas en esas publicaciones pertenecen en realidad a un vecino de Corrientes: el ex senador provincial Jorge Abib.

Los posteos, cargados de información falsa, señalaban a un presunto “intendente del Municipio de Colalao del Valle” por utilizar fondos públicos para pagar viajes, camionetas 4x4 y teléfonos de última generación. Las publicaciones se viralizaron rápidamente y generaron enojo e indignación entre usuarios que creyeron en el contenido.

Incluso, algunas de esas publicaciones incluían supuestas declaraciones de vecinos y concejales de la localidad. Pero ese dato también era incorrecto: Colalao del Valle es una comuna y no cuenta con Concejo Deliberante.

A la par de esas acusaciones, las publicaciones estaban acompañadas por fotos del supuesto funcionario junto a una mujer joven durante vacaciones, imágenes que terminaron siendo clave para desmentir la historia.

La aclaración

Horas después de que la fake news se volviera viral, el protagonista de las fotografías rompió el silencio. Se trata de Jorge Abib, ex senador de Corrientes y ex dirigente de Textil Mandiyú, quien aclaró que las imágenes sí son suyas, pero que no tiene ningún vínculo con la política tucumana ni con esa localidad.

“Efectivamente es todo una mentira. La figura y las fotos son mías. Yo soy de Corrientes. No tengo nada que ver ni conozco, ni sé quién es el intendente, ni conozco la localidad. Usaron fotos de las redes sociales mías y de mi señora. Es todo una mentira”, aseguró Abib al sitio El Observador News.

Además, explicó que las imágenes fueron tomadas de las redes sociales de su pareja.

“Mi señora se llama Florencia Gómez y somos de Corrientes. Mi nombre es Jorge Abib. No conozco ni sé quiénes son. Usaron nuestras imágenes, lo sacaron del Instagram de mi señora”, agregó.

El funcionario real

En paralelo, se aclaró que el verdadero delegado comunal de Colalao del Valle es Gerardo Morales, quien fue electo en 2023. Su identidad no guarda relación alguna con las imágenes difundidas en redes sociales.

El caso volvió a poner en evidencia la velocidad con la que circula la desinformación en redes sociales y cómo publicaciones sin verificación pueden generar reacciones masivas antes de que aparezcan las aclaraciones.