Krujoski logró un segundo puesto en La Pampa

El Turismo Carretera 2000 tuvo su apertura de la temporada en el Autódromo Provincia de La Pampa en Toay.

Este domingo se disputaron las dos finales de la fecha inaugural. Humberto Krujoski quedó cuarto en la primera final y fue segundo en la segunda. Las dos carreras fueron ganadas por Facundo Ardusso.

El correntino Krujoki, con un Renault Fluence del Ambrogio Racing largó desde la tercera posición la primera final.

Durante la primera vuelta, Krukoski se defendió del asedio de José Luis “Josito” Di Palma pero los dos pilotos fueron superados por Lucas Bohdanowicz.

En la punta, Ardusso largó primero pero a mitad de la carrera fue superado por Bernardo Llaver. En el octavo giro, Ardusso se recuperó y volvió el primer puesto para llevar la carrera corta del domingo.

En la segunda final, Ardusso y Krujoski lucharon por el primer puesto. El correntino llegó a liderar la competencia durante varias vueltas, protagonizando un duelo limpio y vibrante con su compañero de equipo que mantuvo en vilo a los espectadores hasta los últimos giros.

Finalmente, Ardusso pudo imponer el mejor ritmo de su Renault Fluence y conseguir su séptima victoria dentro de la categoría, consolidándose como el primer líder del campeonato y el referente a batir en este 2026.

El tercer puesto que nuevamente para el chaqueño Lucas Bohdanowicz que aprovechó el recargo que sufrió Braian Quevedo para escalar al último lugar del podio.

La próxima fecha será del 27 al 29 de marzo en Centenario, Neuquén, compartiendo escenario nada menos que con el Turismo Carretera (TC).