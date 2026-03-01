El duro posteo de Guido Icardi en plena crisis familiar

La interna familiar de Mauro Icardi vuelve a quedar expuesta, esta vez a través de mensajes y gestos en redes sociales que dejan al descubierto la tensión detrás del apellido. Mientras la atención mediática sigue enfocada en el escándalo que envuelve a Mauro, Wanda Nara y la China Suárez, un nuevo episodio volvió a poner el foco en las distancias y reproches que atraviesan al clan. Esta semana, y a dos semanas de que Guido rompiera el silencio en los medios, el hermano del delantero volvió a encender la polémica con un posteo en Instagram que expuso, sin filtro, el delicado momento que viven como familia.

El mensaje de Guido fue tan directo como provocador. “Muchos se escandalizan con el mensajero porque no tienen el valor de confrontar el mensaje”, escribió, lanzando una frase que, para muchos, tenía un destinatario claro y apuntaba al corazón de la interna familiar. “Me llaman traidor quienes prefieren una paz basada en el silencio, antes que una libertad basada en la verdad”, continuó, en tono desafiante y alimentando aún más la tensión mediática.

La tercera frase fue la más contundente y no dejó lugar a dudas sobre el destinatario: “La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco para la hipocresía”.

El posteo de Guido llegó días después de su paso por el programa Intrusos (América), donde se refirió a su vínculo con Wanda, en pleno conflicto con su expareja. La exposición fue tal que el tatuador alternó declaraciones filosas con movimientos estratégicos en redes, dejando en claro que su postura está lejos de la diplomacia y más cerca de la confrontación directa.

En el otro extremo, la postura de su hermano mayor Juan fue diferente. En un intento de bajar la tensión, Juan publicó un mensaje conciliador en el cumpleaños del deportista. “A pesar de la distancia y de todo lo que la gente dice, seguimos siendo hermanos. Te deseo un muy feliz cumpleaños”, escribió, haciendo un llamado a la conexión fraternal más allá de los escándalos que rodean al futbolista. Sin embargo, la respuesta fue el silencio absoluto. Ni un “me gusta”, ni un comentario, ni un reposteo por parte de Mauro. El gesto resultó todavía más llamativo porque, durante la jornada, el delantero del Galatasaray replicó en sus historias los saludos y muestras de afecto de otras personas, pero ignoró por completo el mensaje de su propio hermano.

En este contexto, la figura de Ivana Icardi, hermana del delantero y habitué de los medios, también tomó protagonismo. Si bien en el pasado se mostró incondicional al lado del futbolista, en esta ocasión eligió una postura más neutral. Desde su cuenta de X, Ivana marcó su distancia con las declaraciones de Guido. “No me pregunten más por lo que hizo Guido ayer, no voy a hablar mal de mis hermanos. Obviamente no estoy de acuerdo y lo que opino ya se lo dije en privado”, escribió, dejando en claro que los asuntos familiares se resuelven puertas adentro, aunque sin ocultar su desacuerdo con la exposición mediática.

Pocos minutos después, Ivana sumó un segundo mensaje en el que recordó la mala relación que tuvo con Nara durante la relación de la empresaria con Mauro. “Hace 10 años a mí me mató la doña por todos lados con sus amiguitos periodistas por salir en televisión, dejándome de lo peor. Hoy se ve que le interesa, porque te invita hasta a una pizza”, lanzó, dejando entrever viejas heridas y reproches no solo hacia su hermano, sino también hacia otros integrantes del entorno por el manejo de la exposición y los vínculos con la prensa.

Mientras Mauro sigue adelante con su carrera internacional, Wanda se mantiene activa en sus proyectos y la China continúa su vida mediática, la familia Icardi se convierte una vez más en el espejo de los dilemas y contradicciones que atraviesan a muchas familias fuera de la televisión.

Infobae