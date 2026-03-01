Mercedes será sede del Campeonato Argentino del Interior

La 36° edición del Campeonato Argentino del Interior con Hándicap (CAIH) se concretará en la ciudad de Mercedes del 28 de abril y al 4 de mayo. El elenco defensor del título, Cuarto Rincón de la ciudad de Mercedes, será anfitrión del encuentro del mejor polo del interior del país. También se utilizará las instalaciones del C9 Polo Club de Caballería.

La competencia reunirá a equipos de Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pampa y Entre Ríos, entre otras. Los clubes que llegarán a Mercedes deben superar en primer término el clasificatorio provincial.

En el elenco campeón del 2025 de Cuarto Rincón se encontraban Walter Cardozo y su hijo Martín. Walter repitió el título obtenido por primera vez por Corrientes en el 2013, cuando el elenco del Club Hípico Santa Catalina se consagró campeón del torneo organizado por la Associación Argentina de Polo.

Cardozo, además, fue elegido como el mejor deportista de la disciplina en el 2025 por el Círculo de Periodistas Deportivos de Corrientes y hoy es el abanderado de la organización de esta importante evento.

El equipo Cuarto Rincón, representante de la provincia de Corrientes, se consagró campeón del 35º Campeonato Argentino del Interior con Hándicap (CAIH) en mayo de 2025. Venció en la final 12-10 a Chapaleufú La Caledonia (La Pampa).

El equipo mercedeño fue subcampeón en la edición 2024, que se desarrolló en Mar del Plata.

La primera vez

En abril de 2013, con el apoyo del Gobierno de Corrientes, se concretó por primera vez en la historia del polo argentino, el Campeonato Argentino del Interior en la ciudad de Corrientes. El Club Hípico Santa Catalina fue el escenario del mejor polo del interior del país, y marcó a fuego en las páginas de la historia del deporte, porque fue el primer título para el polo correntino.

El elenco Santa Catalina ERSA superó ajustadamente por 7-6 a La Violeta Insumos y Cia. de Entre Ríos y alcanzó por primera vez en su historia el Campeonato Argentino del Interior con Hándicap (CAIH).

En el equipo había tres correntinos, el capitalino Juan Cruz Meabe, los mercedeños Agustín Von Wernich y Walter Cardozo. Junto al invitado Gerardo Mazzini.

Liga Federal

Durante esta semana, se disputará en Buenos Aires el torneo Ligas Federal con la presencia de los equipos clasificados de todo el país y entre ellos habrá tres de Mercedes, representando al polo correntino.

La Liga Federal del Interior se disputará en las categorías 5-8 goles de hándicap y 0-4.

Estarán presentes Cuarto Rincón, Cuarto Rincón La Madrugada y el C9 Polo Club luego de clasificar durante 2025 .

Los equipos participantes están integrados por:

Cuarto Rincón: Walter Cardozo, Martín Cardozo, Pedro Cabarcos y Andres Lanusse.

CR La Madrugada: Segundo Cabarcos, Facundo Morando, Justo Ibazeta y Matías del Real.

C9: Eugenio Leiva, Gonzalo Grigera, Marcos Acuña y Gastón Guerra.

