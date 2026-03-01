Rosario Central volvió a festejar en el clásico frente Newell´s

Con Ángel Di María como gran figura, pese a que jugó con una molestia física, Rosario Central volvió a festejar en el clásico rosarino frente a Newell's donde debutó como DT Frank Darío Kudelka.

En la continuidad de la octava fecha del Apertura de la Liga Profesional, el Canalla se impuso este domingo, como visitante, 2 a 0 con goles de Di María y Enzo Copetti.

La victoria de Central mantiene a Newell’s Old Boys sin triunfos como local ante Central en el estadio Coloso del Parque desde 2008, una racha que se extiende ya durante 16 años.

El equipo de Jorge Almirón se adelantó en el marcador en el inicio del complemento: Di María capturó un rebote dentro del área y definió de primera para el 1-0. Un par de minutos después, el Fideo se retiró del campo de juego por una molestia física. Enzo Copetti estiró la ventaja en un tiro de esquina a los 35 minutos para estampar el 2-0 final.

Con este resultado, el Canalla escaló hasta la cuarta ubicación de la zona B con 14 unidades y estiró la ventaja a 22 victorias en el historial del clásico rosarino. Del otro lado, el equipo de Kudelka sigue sin ganar en el 2026 y está último en la tabla anual con dos puntos. La última vez que la Lepra venció a la Academia en condición de local fue en el 2008.

Después del cese de actividad por el paro del fútbol argentino, Newell’s deberá visitar a Lanús en La Fortaleza en su próximo partido. Por su parte, Rosario Central se enfrentará a Argentinos Juniors en La Paternal.



