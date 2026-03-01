Ara Berá e Imperio Bahiano campeonas de los Carnavales de Corrientes 2026

La comparsa Ara Berá se consagró campeona de los Carnavales de Corrientes 2026, tras el escrutinio oficial que comenzó este domingo, pasadas las 12 del mediodía, en el Club de Regatas.

Luego de que el sábado 28 finalizara la décima y última noche de desfile en el Corsódromo “Nolo Alías”, la comparsa Ara Berá logró imponerse en una de las ediciones más convocantes de los últimos años.

En tanto, en el rubro Agrupaciones Musicales, el título fue para Imperio Bahiano que volvió a destacarse por su energía, puesta en escena y potencia musical.

Por su parte, en el tradicional Show de Comparsas, la campeona fue Ará Berá, que cautivó con una presentación impactante y un espectáculo de alto nivel.