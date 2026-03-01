Corrientes. detuvieron a dos hombres por un robo en un comercio

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a dos hombres en el marco de una investigación por un hecho delictivo ocurrido en un comercio de la localidad de San Luis del Palmar.

Efectivos policiales fueron alertados de que se había registrado un robo en un local comercial ubicado en inmediaciones de las calles Rivadavia y Córdoba.

Ante el hecho, los uniformados iniciaron un intenso trabajo investigativo que permitió la rápida localización y aprehensión en la vía pública de los presuntos autores del hecho.

Los detenidos, mayores de edad, fueron trasladados a la dependencia policial, donde continúan las diligencias correspondientes con conocimiento de la Unidad Fiscal interviniente, mientras avanza la investigación para esclarecer totalmente lo sucedido.