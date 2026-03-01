Gallizi prepara su regreso

El pivote Tayavek Gallizi retomó sus entrenamientos y prepara su regreso a la actividad en la Liga Nacional de Básquetbol. El jugador de Regatas Corrientes se perdió los últimos tres partidos y la convocatoria a la selección nacional por una operación de apendicitis.

Gallizi volvió a las prácticas el sábado, lentamente irá ganando intensidad con su preparación y su presencia en el partido del viernes está en duda. Desde la entidad del parque Mitre no se informó la fecha de vuelta.

En las horas previas al clásico frente a San Martín, el pasado sábado 14 de febrero, el santafesino de 33 años fue intervenido de urgencia. Se perdió el clásico y los partidos contra La Unión de Formosa y Peñarol de Mar del Plata, todos en Corrientes.

El último sábado, retomó su preparación física. Lo hizo con ejercicios en el gimnasio de musculación y algunos movimientos físicos en cancha. Toda la actividad en las instalaciones del club Alvear, lugar elegido por Regatas para sus entrenamientos durante esta temporada.

Regatas Corrientes volverá a competir por la Liga el viernes 6 cuando reciba a San Lorenzo. En tanto que el lunes 9 será local de Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

La agenda Fantasma indica que después disputará tres encuentros en Córdoba: Independiente de Oliva (jueves 12), Atenas (sábado 14) e Instituto (lunes 16).

Para completar marzo, jugará otros dos partidos. El lunes 23 recibirá a Ferro Carril Oeste y el jueves 26 visitará a Unión de Santa Fe.