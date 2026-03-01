Vilas logró otro podio y se emocionó por su presente

El goyano Ignacio Vilas logró el segundo puesto en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y se mantiene al frente del campeonato 2026 del TC Pista Mouras.

Vilas, con un Dodge preparado por el Galarza Racing, se mostró competitivo durante todo el fin de semana, pero esta vez no pudo llegar a la punta por el gran trabajo del local Iñaki Arrías.

El entrerriano, que estuvo ausente en la primera fecha, se llevó absolutamente todos los puntos en juego: fue el poleman, ganó la serie única y también fue el vencedor en la final, con una contundencia notable, arriba del Ford del Candela Competición.

Tanto en la largada en la serie única, como en la final, Arrías no le dio posibilidad de nada a Vilas que intentó ir por el primer puesto, pero frente al firma andar del Falcon prefirió conservar el segundo lugar.

El podio lo completó Bautista Roqueta con el Dodge del Canning Motorsport. En la 4° ubicación estuvo Juan José Suárez, 5° Damián Pérez, 6° Juan José Conde, que había llegado 3° pero fue recargado por altura, 7° Ignacio Quintana, 8° Martín Taha, 9° Daniel Faggiano y 10° Leonardo Forte.

En la zona de boxes, Vilas fue entrevistado por la TV Pública y no pudo evitar emocionarse al hacer referencia a su presente.

“La situación está muy difícil y me emociono mucho por estar cumpliendo un sueño que de tan chico siempre anhelé”, dijo casi al borde de las lágrimas.

El goyano comenzó con buen pie su paso por el TC Pista Mouras. Ganó la primera fecha y fue segundo en la segunda. Lidera el campeonato, mientras que sigue en la búsqueda de completar el presupuesto para correr toda la temporada.

“Estoy en una situación inmejorable en la categoría, con un doble podio. Creanme que seguiremos luchando y dando pelea hasta el final”, agregó.

La próxima fecha para el TC Pista Mouras será el 20, 21 y 22 de marzo, en el marco del tercer capítulo de la temporada. La sede será confirmada en los próximos días.