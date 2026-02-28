El campeón debutó con una goleada

Con la disputa de seis partidos se puso en marcha este sábado la Copa de la Liga en el fútbol de primera división de la capital correntina. El recién ascendido Doctor Montaña venció a Cambá Cuá. También ganaron Curupay, Independiente y Talleres, mientras que Boca Unidos y Mandiyú igualaron en sus respectivas presentaciones.

Por la Zona D, el campeón 2025, Curupay no tuvo problemas para vencer a Alumni 4 a 1. Los goles del maderero fueron marcados por Alexis Paredes (2), Germán López y Tobías Navickas. En el mismo grupo, Talleres superó a Libertad 2 a 1.

Por su parte, en el Zona E, Doctor Montaña, que logró el acenso en el 2025 y este año militará en el círculo superior, le ganó a Cambá Cuá 2 a 0 con goles de Gustavo Fernández y Arnaldo Ramírez.

En Mburucuyá, por Zona A, el local igualó sin abrir el marcador con Boca Unidos, mientras que por la Zona B, Quilmes y Mandiyú igualaron con el mismo marcador.

Además, Independiente triunfó sobre Ferroviario 3 a 1 en un partido correspondiente a la Zona C.

La fecha continuará este domingo desde las 17 con el encuentro entre Huracán Corrientes y Yaguareté en cancha del azulgrana. En tanto que el miércoles 4 jugarán Empedrado - Robinson, Barrio Quilmes - Sportivo y Lipton - Sacachispas.