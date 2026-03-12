La Copa de la Liga regresó con goleadas de Mandiyú y Mburucuyá

Con la disputa de seis partidos regreso la Copa de la Liga, torneo de fútbol de primera división en la ciudad de Corrientes.

Luego de la pausa impuesta por el paro que determinó la AFA, la categoría superior en la Liga Correntina de Fútbol retomó su actividad el miércoles con la disputa de la segunda fecha en los tres grupos que tienen cinco participantes.

Una de las goleadas de la jornada se la propinó Mandiyú a Yaguareté 4 a 0. Exequiel Méndez, Joaquín Ramírez, Santiago Ruiz y Francisco Gauto marcaron los goles del Albo que es uno de los punteros en el Grupo B.

En el misma zona, Quilmes superó a Rivadavia 2 a 1 y también está al tope de las posiciones. Daniel Aguirre y Gustavo Ramírez señalaron los goles para el cervecero, mientras que Luciano Bustamante lo hizo para el Rojinegro.

La otra goleada del miércoles estuvo en la Zona A y tuvo como protagonista a Mburucuyá que superó a Sacachispas 5 a 1. Los goles del equipo del interior fueron autoría de Héctor Duete (2), Carlos Gómez (2) y Tomás Contreras. Para el tricolor, marcó Daniel Pruya.

También por el grupo A y Con gol de Cristian Gómez, Villa Raquel superó a Boca Unidos 1 a 0 en lo que fue su debut en el certamen.

En la Zona C, Empedrado venció a Ferroviario 1 a 0 con gol de Guillermo Barreto para quedar en lo más alto de las ubicaciones. Mientras que por el mismo grupo, Robinson y San Jorge igualaron sin abrir el marcador.

Así se ubican

Zona A: Mburucuyá (2 partidos jugados) 4 puntos, Villa Raquel (1) 3, Lipton (1), Boca Unidos (2) y Sacachispas (2) 1.

Zona B: Mandiyú (2) y Quilmes (2) 4 puntos, Huracán (1) y Yaguareté (2) 1 y Rivadavia (1) 0,

Zona C: Empedrado (2) 4, Independiente (1) 3, Robinson (2) 2, San Jorge (1) 1 y Ferroviario (2) 0.

Grupo D: Curupay y Talleres 3, Libertad y Alumni 0.

Gupo E: Dr. Montaña 3, Barrio Quilmes y Sportivo 1, y Cambá Cuá 0.

Lo que viene

La Liga Correntina de Fútbol programó la segunda fecha para los grupos de cuatro participantes y la tercera fecha en las zonas de cinco, en tres jornadas.

El detalle de los partidos, por día, es el siguiente:

Sábado 14

Cancha de Lipton: 16,30 Villa Raquel vs. Sacachispas y 18,30 Rivadavia vs. Yaguareté.

Cancha de Libertad: 16,30 Curupay vs. Libertad y 18.30 Doctor Montaña vs. Barrio Quilmes.

Domingo 15

Cancha de Huracán: 15,00 San Jorge vs. Ferroviario y 17,00 Mandiyú vs. Huracán.

Cancha de Alvear: 16,00 Talleres vs. Alumni.

Miércoles 18

Cancha de Sportivo: 17,00 Empedrado vs. Independiente y 19,00 Sportivo vs. Cambá Cuá.

Cancha de Mburucuyá: 19,00 Mburucuyá vs. Lipton.

