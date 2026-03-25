Galatasaray complica las negociaciones entre Paulo Dybala y Boca

Galatasaray volvió a mostrarse interesado en Paulo Dybala y le presentó un contrato de tres años por cerca de seis millones de dólares, según informó La Gazzetta dello Sport. La oferta complica la llegada del delantero argentino a Boca, que aún negocia su incorporación a mitad de año.

El representante de Dybala se reunió en Roma para definir el futuro del jugador, que atraviesa un momento de cambios personales y deportivos: se recupera de una cirugía de rodilla y recientemente se convirtió en padre de su primera hija.

La dirigencia xeneize mantiene diálogos constantes con el entorno del jugador, pero todavía no existe una decisión definitiva. En pocos meses termina su contrato con la Roma y el futuro de la "Joya" es incierto.

Boca busca que el jugador llegue libre, pero deberá redoblar esfuerzos si quiere quedarse con el campeón del mundo, especialmente frente al poder económico de Galatasaray.