Mundial 2026: cuáles son las claves del repechaje y cuántas plazas quedan

El Mundial de Norteamérica 2026 comenzará el 11 de junio y será el primero en tener 48 selecciones, pero todavía hay 22 seleccionados con chances de clasificar ya que aún faltan definir a seis representantes.

Hay dos vías de clasificación al máximo certamen deportivo: el Repechaje Intercontinental, que disputan dos equipos de Centroamérica, una de Oceanía, una de África, una de Asía y una de Sudamérica, y el Repechaje Europeo.

El Repechaje Intercontinental dividirá a sus seis participantes en dos llaves de tres. Las dos con peor ranking de cada zona chocarán en una semifinal y el que gane jugará la final ante el mejor.

Entonces, Bolivia chocará ante Surinam el jueves 26 de marzo a las 19.00 en Monterrey y el vencedor jugará el duelo decisivo ante Irak el miércoles 1 de abril. El triunfador ingresará al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

En la otra llave, Nueva Caledonia chocará contra Jamaica el viernes 27 de marzo en Guadalajara, mientras que la República Democrática del Congo espera en la final, que se jugará el 31 de marzo. El combinado que clasifique integrará el Grupo K con Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Por otra parte, El Viejo Continente dividió a sus 16 aspirantes en cuatro zonas, que tendrán un enfrentamiento de semifinales (localía para los mejores ocho del ranking en noviembre de 2025) y una final (sede por sorteo), ambos a partido único. Los cuatro ganadores irán al Mundial.

La primera zona está conformada por Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia y Herzegovina y el ganador va al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza. La segunda está integrada por Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania; el país con mayor fortuna irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

La tercera, que meterá a un conjunto en el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia, está formada por Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo. La última, integrada por Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda, definirá el rival de México, Sudáfrica y Corea del Sur en el Grupo A.

TyC Sports