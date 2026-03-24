Desapareció en Corrientes y tras amplia búsqueda lo hallaron pescando con otro grupo

Lo que comenzó como una angustiante denuncia por desaparición de persona en la zona rural de Gobernador Virasoro, terminó en una situación casi bizarra en el interior provincial. Un joven que era buscado intensamente por familiares, amigos y un nutrido contingente policial fue hallado sano y salvo, aunque ajeno a la movilización que había generado su ausencia.

El episodio se originó el pasado viernes, cuando tres amigos oriundos de Gobernador Virasoro partieron hacia la zona del Río Aguapey para una jornada de pesca.Dada la peligrosidad de la zona y el paso de las horas, se activó un protocolo de búsqueda inmediata. En el operativo intervinieron efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Virasoro, personal de la Comisaría Segunda local y de la Comisaría Primera de Ituzaingó.

Tras un arduo trabajo de campo, la policía finalmente localizó al sujeto. Para sorpresa de los rescatistas, el joven no se encontraba en peligro ni herido: se había topado casualmente con otro grupo de pescadores y, al desorientarse de su grupo original, decidió unirse a ellos.El hecho generó malestar entre quienes participaron de la búsqueda por la falta de aviso del joven, quien finalmente fue reintegrado a su hogar tras confirmarse su buen estado de salud.