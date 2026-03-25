Corrientes: demoraron a dos hombres con antecedentes policiales

La Policía de Corrientes demoró a cuatro hombres en distintos procedimientos durante la noche en la capital provincial. Dos de los detenidos tienen antecedentes policiales.

Operativos de prevención en la ciudad

Alrededor de las 20, en las calles Río Chico y Los Tulipanes, policías del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada observaron a dos jóvenes de 19 y 24 años que realizaban maniobras peligrosas en una Yamaha Criptón 110. Al considerar que ponían en riesgo su vida y la de terceros, ambos fueron detenidos.

Luego, a las 22:30, se demoró a un hombre de 54 años en las calles J. M. Rolón y Gobernador Gelabert. El sospechoso merodeaba vehículos y casas de la zona. Tras las primeras averiguaciones se confirmó que poseía antecedentes policiales.

Ya de madrugada, otro grupo de la policía motorizada descubrió a un hombre de 37 años que provocaba disturbios entre las calles Remedios de Escalada y Lanari. También registra antecedentes policiales y fue demorado tras su identificación.