Corrientes: policías salvaron a un bebé de 2 meses con maniobras de RCP

La Policía de Corrientes informó que este miércoles efectivos salvaron la vida de un bebé de dos meses tras aplicar con éxito maniobras de RCP.

El hecho ocurrió en la madrugada de esta jornada, efectivos de la Comisaría VII Urbana intervinieron en una situación de extrema urgencia que derivó en el salvataje de un bebé de apenas dos meses.

De acuerdo a la información oficial, dos personas se presentaron en la guardia policial en estado de desesperación, llevando en brazos al menor, quien presentaba aparentes dificultades para respirar.

Maniobras que resultaron clave

Ante la gravedad del cuadro, los uniformados —identificados como el oficial auxiliar Pablo Falcón y el oficial ayudante Rodrigo Bordón— actuaron de manera inmediata, aplicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Gracias a la rápida intervención, lograron reanimar y estabilizar al bebé en el lugar.

Traslado al hospital pediátrico

Luego de las primeras maniobras, y con la colaboración de un transeúnte y un móvil policial de apoyo, el menor fue trasladado junto a sus familiares al Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”.

En el centro de salud recibió atención médica especializada, donde se confirmó que se encuentra en buen estado de salud.

Importancia del accionar policial

Desde la fuerza destacaron que la rápida reacción de los efectivos resultó fundamental para preservar la vida del niño, al aplicar correctamente las maniobras de primeros auxilios en un momento crítico.

El hecho pone de relieve la importancia de la capacitación de estas técnicas de reanimación ante emergencias.