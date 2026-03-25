Corrientes: ladrones hicieron un boquete y se llevaron la recaudación de un supermercado

La Policía de Corrientes informó que investiga un robo ocurrido en un supermercado de la ciudad Capital. El hecho ocurrió durante el pasado fin de semana.

Entre el viernes y domingo se registró un millonario robo en un supermercado ubicado sobre avenida Paysandú al 3700, en la ciudad de Corrientes.

Según informaron desde la Comisaría XV Urbana, el hecho fue detectado en la mañana del lunes 23 de marzo, cuando un empleado del local advirtió que personas desconocidas habrían ingresado al comercio tras realizar un boquete que conectaba con el exterior.

Sustrajeron dinero del fin de semana

De acuerdo a las primeras averiguaciones, los autores del hecho se habrían llevado la recaudación correspondiente al fin de semana —viernes, sábado y domingo—.

Si bien oficialmente no se precisó el monto sustraído, fuentes extraoficiales señalaron que podría tratarse de una suma que oscilaría entre los 10 y 15 millones de pesos.

Investigación en curso

Tras la denuncia, se iniciaron tareas investigativas en conjunto con otras áreas de la Policía para tratar de identificar a los responsables del hecho.

En ese marco, no se descartan nuevas medidas en las próximas horas mientras se avanza con la recolección de pruebas.

La causa es llevada adelante por la mencionada dependencia, donde se continúan con las diligencias correspondientes bajo la órbita judicial.