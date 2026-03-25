Corrientes: la Canasta Escolar 2026 vendió un 40% más

A pocos días de su finalización, el programa Canasta Escolar Correntina 2026 registró un incremento del 40% en la venta de unidades respecto a la edición 2025.

Desde el Gobierno de Corrientes señalaron que la propuesta se consolidó como una herramienta para acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo.

Precios sostenidos en contexto inflacionario

Uno de los aspectos destacados de esta edición fue el mantenimiento de los precios en relación al año anterior.

El acuerdo fue impulsado por la Provincia junto al Banco de Corrientes, la Federación Económica de Corrientes y librerías de toda la provincia, lo que permitió ofrecer kits con descuentos cercanos al 30% respecto a los valores de lista.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, remarcó que esta articulación público-privada permitió brindar previsibilidad y alivio económico a los hogares.

Kits adaptados a cada nivel educativo

La canasta estuvo compuesta por tres opciones: Jardín, Primaria y Secundaria, diseñadas en función de las necesidades de cada etapa escolar.

Para su elaboración, se realizaron consultas con comercios del rubro y se tomaron como referencia las listas escolares, con acompañamiento del Ministerio de Educación.

El precio unificado fue de $12.999 por kit, lo que representó un ahorro significativo frente a la compra individual de útiles.

Impacto en el comercio local

Desde el sector comercial destacaron la aceptación de la iniciativa. “Se vendió un 40% más que el año pasado”, señaló Lara Codermatz, gerente general de Librerías Red.

Además, indicaron que hubo una mayor demanda en los kits de Primaria y Secundaria.

Vigencia y puntos de venta

La promoción estará vigente hasta el 31 de marzo en comercios adheridos de Capital y el interior provincial, lo que facilita el acceso en distintas localidades.

Entre los puntos de venta se encuentran librerías y papeleras de diversas ciudades, lo que también fortalece el entramado comercial local.