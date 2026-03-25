Corrientes: la Orquesta Sinfónica tocará en el Hospital Oncológico

La Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes brindará este jueves 26 de marzo un concierto libre y gratuito en el hall del Hospital Oncológico.

La actividad se realizará a partir de las 10 y estará destinada a pacientes, familiares y personal de salud presentes en el lugar.

“El arte de ser mujer”

El espectáculo llevará por título “El arte de ser mujer” y forma parte del ciclo “Cultura en clave de mujer”, impulsado por el Instituto de Cultura.

La propuesta busca visibilizar los distintos roles de las mujeres en el ámbito artístico, tanto como compositoras, intérpretes, solistas y directoras.

Acercar la música a nuevos espacios

Desde la organización destacaron que el objetivo es llevar la música a espacios donde el público no siempre puede acceder a salas tradicionales.

“A través de este concierto, pensamos en llevar la música a lugares donde por alguna razón la gente no puede venir al teatro”, expresó la directora de la Orquesta Sinfónica, Andrea Fusco.

En ese sentido, recordaron que la iniciativa ya se presentó en el Teatro Oficial Juan de Vera y recientemente en la Unidad Penal N° 3 Instituto Pelletier.

Un espacio de encuentro

La actividad se enmarca en una propuesta que busca generar un momento de cercanía, encuentro y acompañamiento a través de la música.

Desde el Instituto de Cultura señalaron que se trata de una forma de acercar expresiones artísticas a la comunidad, especialmente en ámbitos donde cumplen también una función de contención.