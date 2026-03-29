Cambio de mando en varios grupos de la Copa de la Liga

La Copa de la Liga tiene nuevo punteros. Los resultados del último sábado le permitió a varios equipos pasar a comandar en sus respectivos grupos.

En la Zona A, Mburucuyá quedó como nuevo punteo al golear a Villa Raquel 5 a 2. Los goles de la M lo hicieron Carlos Gómez (2), Matías Sotelo (2) y Héctor Duete, mientras que para Villa Raquel lo hizo Gastón Gómez (2).

En 0 igualaron Quilmes y Huracán Corrientes, el choque de los punteros en la Zona B.

Mientras que con dos goles de Alejandro Barboza, Mandiyú le ganó a Rivadavia 2 a 1 y quedó a un punto de los líderes del grupo. El único tanto del rojinegro lo hizo Leonel López.

Independiente no dejó dudas y le ganó con amplitud a Robinson 6 a 1 para pasar al frente en la Zona C. Los goles del vencedor fueron marcados por Nicolás Barrientos (2), Gabriel Acosta, Ariel Alcaraz y Hugo Lugo. El tanto de Robinson lo hizo Denis Romero.

El empate que logró sin abrir el marcador frente a Libertad, le permitió a Talleres mantener la primera ubicación en la Zona D, en tanto que Curupay superó a Alumni 3 a 1 y recortó la brecha con la punta. Los goles del maderero fueron señalados por Raúl Acosta (2) y Nicolás Niveiro, mientras que Joaquín Núñez marcó para Alumni.

La Zona E tiene nuevo puntero. Cambá Cuá triunfó sobre Doctor Montaña 4 a 0 le permitió subir al primer lugar y bajarlo a su vencido.

Gonzalo Ramos (2), Rodrigo Lanuzzi (2) y Julio Sena fueron los autores de los goles del rojo.

Lo que viene

Los próximos partidos de la Copa de la Liga son:

Miércoles 1 de abril

Cancha de Sportivo: 18.00 San Jorge vs. Empedrado y 20.00 Sportivo vs. Quilmes.

Jueves 2

Cancha de Boca Unidos: 16.00 Boca Unidos vs. Lipton

Así se ubican

Disputadas parcialmente cinco fechas, las posiciones en la Copa de la Liga son:

Zona A: Mburucuyá (4 PJ) 7 puntos, Villa Raquel (4) 6, Sacachispas (4) 5, Lipton (3) 4 y Boca Unidos (3) 2.

Zona B: Huracán (4 PJ) y Quilmes (4) 8 puntos, Mandiyú (4) 7, Rivadavia (4) 3 y Yaguareté (4) 1.

Zona C: Independiente (4 PJ) 9 puntos, Empedrado (3) 7, San Jorge (3) 4, Robinson (4) 3 y Ferroviario (4) 1.

Zona D: Talleres (4 PJ) 10 puntos, Curupay (4) 9, Alumni (4) 3 y Libertad (4) 1.

Zona E: Cambá Cuá (4 PJ) 7 puntos, Doctor Montaña (3) 6, Sportivo (2) 2 y Barrio Quilmes (3) 1.

