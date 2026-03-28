Podaron un árbol por riesgo de derrumbe en plaza La Cruz: hubo daños en juegos y bancos

Un árbol añejo fue podado en los últimos días en la plaza La Cruz de la ciudad de Corrientes como parte de una intervención preventiva destinada a reducir riesgos para peatones y niños que frecuentan el espacio. El ejemplar, ubicado cerca del sector de juegos, presentaba un estado que generaba preocupación por posibles desprendimientos.

Según pudo saber El Litoral, la decisión de avanzar con la poda se tomó luego de que, meses atrás, algunas ramas ya habían impactado en un juego infantil. Ante la posibilidad de que se produjeran nuevos incidentes, se resolvió intervenir para resguardar la seguridad de quienes utilizan la plaza a diario.

Los trabajos se realizaron con camiones grúa y personal especializado. Durante las tareas se produjo la caída de ramas sobre parte del área recreativa y bancos cercanos, lo que ocasionó daños en la plaza céntrica.

El sector afectado incluye juegos tradicionales y también equipamiento adaptado para niños con discapacidad. Se espera que se lleven adelante tareas de reparación y puesta en valor del área intervenida, con el objetivo de garantizar nuevamente un entorno seguro y adecuado para las familias que concurren a la plaza.