Krujoski cerró su paso por Neuquén con un séptimo puesto

Bernardo Llaver repitió lo conseguido el sábado y este domingo se quedó con la segunda carrera del Turismo Carretera 2000 en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén.

El mendocino, a bordo del Honda Civic del Coiro Competición, pudo defender la mejor posición de largada tras una intensa lucha con Andrés Jakos. Este último, a bordo del Honda Civic, perdió mucho rendimiento peleando la punta, cedió varios puestos y concluyó sexto.

En tanto que el correntino Humberto Krujoski con el Renault Fluence del equipo ACRA - Ambrogio Racing terminó en la séptima ubicación después de largar en el noveno lugar (su posición en la carrera del sábado).

Krujoski impuso su regularidad en el pelotón intermedio para adjudicarse un valioso 7° puesto aunque perdió el segundo puesto del campeonato.

La competencia del domingo fue entretenida e intensa por los constantes cambios en las primeras posiciones: además de Llaver y Jakos, Camilo Echavarría, Lucas Bohdanowicz y “Josito” Di Palma se enfrascaron en una contienda por la punta. Finalmente, Echavarría cerró una gran vuelta al automovilismo nacional, finalizando segundo y con gran ritmo. Di Palma saltó al podio, ganando cinco posiciones con respecto a la partida.

La tercera cita del calendario será el 11 y 12 de abril en Concordia, Entre Ríos.

