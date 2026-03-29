Corrientes: allanamientos y detención de un hombre con pedido de captura

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a un hombre en la localidad de San Luis del Palmar, quien tenía pedido de captura vigente.

El procedimiento se concretó sobre calle San Martín de la mencionada localidad, tras tareas investigativas realizadas por personal de la comisaría local.

Vinculado a una causa por resistencia a la autoridad

Según informaron fuentes policiales, el detenido está involucrado en una causa iniciada en esa misma dependencia por “supuesto atentado y resistencia a la autoridad”.

La investigación continúa en curso para determinar su grado de participación en el hecho.

Allanamientos y secuestros

En el marco de la causa, se llevaron adelante dos órdenes de allanamiento en distintos domicilios de la localidad.

Si bien no se hallaron elementos directamente vinculados al hecho investigado, durante los procedimientos los efectivos encontraron dos motocicletas de dudosa procedencia que fueron secuestrados de manera preventiva

A disposición de la Justicia

El hombre detenido y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente.

En tanto, el implicado fue trasladado a la comisaría de distrito, donde se continúan con las diligencias correspondientes.