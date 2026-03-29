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ANA MARÍA LAPROVITTA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/03/2026. Su hermano Jorge Eduardo Laprovitta y su esposa Elena Beatriz Landini de Laprovitta e hijos Jorge, Adriana, Pablo, Juan Manuel, Pedro y María Elena, participan con hondo pesar el fallecimiento de su querida hermana, la entrañable Tía Ana, por quien ruegan una oración por su eterno descanso.

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ANA MARÍA LAPROVITTA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/03/2026. Su hermana María del Pilar Laprovitta, cuñado Antonio Franco y sus sobrinos Antonio y María de las Mercedes, participan con profundo dolor su partida y piden una oración en su memoria.