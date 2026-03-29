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ANA MARÍA LAPROVITTA

Por El Litoral

Domingo, 29 de marzo de 2026 a las 00:00

ANA MARÍA LAPROVITTA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/03/2026. Su hermano Jorge Eduardo Laprovitta y su esposa Elena Beatriz Landini de Laprovitta e hijos Jorge, Adriana, Pablo, Juan Manuel, Pedro y María Elena, participan con hondo pesar el fallecimiento de su querida hermana, la entrañable Tía Ana, por quien ruegan una oración por su eterno descanso.

ANA MARÍA LAPROVITTA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/03/2026. Su hermana María del Pilar Laprovitta, cuñado Antonio Franco y sus sobrinos Antonio y María de las Mercedes, participan con profundo dolor su partida y piden una oración en su memoria.

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