Corrientes: llega el Raid Náutico con carreras en el río

Goya será sede de la segunda fecha del Raid Náutico de las Américas 2026, que se disputará los días 4 y 5 de abril.

El evento tendrá como escenario principal la costanera norte, en la zona de playa El Inga, con el acompañamiento de la Municipalidad a través de la Secretaría de Turismo.

Participación local en la competencia

La jornada contará con la presencia de pilotos de distintos puntos de la región, entre ellos tres competidores locales que representarán a la ciudad en esta fecha del certamen sudamericano de motonáutica.

Sábado: carrera de larga duración

La actividad comenzará el sábado 4 de abril con la prueba de larga duración, que tendrá un recorrido de aproximadamente 100 kilómetros.

El circuito incluirá:

cuatro pasadas por el riacho Goya

tres vueltas por la Isla Las Damas

dos recorridos en un trazado de 30 kilómetros

La largada se realizará frente a la costanera, completando el El evento será el 4 y 5 de abril.

Domingo: circuito boyado y múltiples carreras

El domingo la competencia continuará en un circuito boyado, donde se disputarán tres carreras por cada una de las categorías participantes.

Desde la organización destacaron que este tipo de eventos no solo posicionan a la ciudad en el calendario deportivo internacional, sino que también generan movimiento turístico y económico en la región.