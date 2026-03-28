Teresa Parodi repudió los ataques de un referente libertario a Mercedes Sosa: “¡Que no se atrevan con ella!”

Tras la viralización de mensajes ofensivos contra la memoria de Mercedes Sosa, la cantautora correntina Teresa Parodi expresó este sábado su repudio a través de Facebook. “Ella es y será para siempre la voz de nuestro pueblo, un faro en nuestra cultura. Una bandera de solidaridad y amor”, señaló.

La polémica

Los comentarios fueron publicados por un referente tucumano de La Libertad Avanza y coordinador de Radio Nacional Tucumán. Enzo Ferreira calificó a la histórica cantante de "gorda comunista" y "cáncer". Sus mensajes provocaron una ola de repudios familiares e institucionales.

Aunque pidió disculpas a la familia de Sosa, Ferreira mantuvo sus críticas a la militancia comunista de la artista. Ante esto, la sobrina de la cantante exigió su renuncia y el Ente Cultural de Tucumán calificó sus comentarios como “inadmisibles”, recordando que afectan no solo la memoria de Sosa, sino a toda la comunidad.

Parodi sostuvo que a Mercedes Sosa no se la ataca y sentenció: “Es la Patria cantada. ¡Que no se atrevan con ella!”. De esta manera, la defendió como una referente indiscutida de la música popular argentina y reafirmó que la contribución cultural de la artista debe primar sobre cualquier diferencia política.