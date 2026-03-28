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Teresa Parodi repudió los ataques de un referente libertario a Mercedes Sosa: “¡Que no se atrevan con ella!”

La cantautora correntina se expresó en Facebook tras los comentarios de Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán.

Por El Litoral

Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 18:02

Tras la viralización de mensajes ofensivos contra la memoria de Mercedes Sosa, la cantautora correntina Teresa Parodi expresó este sábado su repudio a través de Facebook. “Ella es y será para siempre la voz de nuestro pueblo, un faro en nuestra cultura. Una bandera de solidaridad y amor”, señaló.

La polémica

Los comentarios fueron publicados por un referente tucumano de La Libertad Avanza y coordinador de Radio Nacional Tucumán. Enzo Ferreira calificó a la histórica cantante de "gorda comunista" y "cáncer". Sus mensajes provocaron una ola de repudios familiares e institucionales.

Aunque pidió disculpas a la familia de Sosa, Ferreira mantuvo sus críticas a la militancia comunista de la artista. Ante esto, la sobrina de la cantante exigió su renuncia y el Ente Cultural de Tucumán calificó sus comentarios como “inadmisibles”, recordando que afectan no solo la memoria de Sosa, sino a toda la comunidad.

Parodi sostuvo que a Mercedes Sosa no se la ataca y sentenció: “Es la Patria cantada. ¡Que no se atrevan con ella!”. De esta manera, la defendió como una referente indiscutida de la música popular argentina y reafirmó que la contribución cultural de la artista debe primar sobre cualquier diferencia política. 

Enzo Ferreira, militante de La Libertad Avanza.

 

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